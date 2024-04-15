15 апреля казахстанцы отмечают День влюбленных - «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу күні»

15 апреля казахстанцы отмечают День влюбленных, который также называют «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу күні», передает агентство Kazinform.

Праздник появился в 2011 году как альтернатива 14 февраля — Дню Святого Валентина и посвящен героям казахской легенды, которая повествует о трагической любви юноши по имени Козы-Корпеш и девушки Баян Сулу.

Это народное предание, которое переходило из поколения в поколение, оно о любви и дружбе, чистоте и чувственности, нравственности и морали.

День влюбленных в Казахстане стараются отметить максимально насыщенно.

В праздник, символизирующий чистые и нежные чувства, любовь между двумя сердцами, как правило, молодые пары спешат зарегистрировать свой брак.