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    08:30, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    15 апреля казахстанцы отмечают День влюбленных - «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу күні»

    молодая семья
    Фото: агентство Kazinform

    15 апреля казахстанцы отмечают День влюбленных, который также называют «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу күні», передает агентство Kazinform.

    Праздник появился в 2011 году как альтернатива 14 февраля — Дню Святого Валентина и посвящен героям казахской легенды, которая повествует о трагической любви юноши по имени Козы-Корпеш и девушки Баян Сулу.

    Это народное предание, которое переходило из поколения в поколение, оно о любви и дружбе, чистоте и чувственности, нравственности и морали.

    День влюбленных в Казахстане стараются отметить максимально насыщенно.

    В праздник, символизирующий чистые и нежные чувства, любовь между двумя сердцами, как правило, молодые пары спешат зарегистрировать свой брак.

    Теги:
    Праздник Казахстан Регионы Казахстана Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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