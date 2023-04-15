15 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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127 лет назад (1896-1938) родился БУКЕЙХАНОВ Габдулхаким Нурмухамедович - общественно-политический деятель Казахстана.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Букеевскую школу, Уральское военное училище, Московскую сельскохозяйственную академию.

Трудовая деятельность: служил в Краснознаменном казахском полку, являлся членом ВРК по управлению Киргизским (Казахским) аймаком, председатель отделения Киргизского (Казахского) аймака при Совнаркоме РСФСР (1919-1920); ответственный секретарь КазЦИКа, представитель Казревкома во ВЦИК (1920-1921); председатель Акмолинского и Семипалатинского губернского исполкома (с 1921 года); председатель исполкома Семипалатинской губернии, комиссии по оказанию помощи голодающим Семипалатинской и Акмолинской губерний (1921-1922); член коллегии Земельного наркома, заместитель председателя Каракалпакского исполкома, заместитель председателя Казахского хлопкового комитета, начальник Земельного управления Южно-Казахстанской области начальник управления водного хозяйства Наркомзема (1925-1932); начальник управления земельного хозяйства Шымкентской области (1936-1937).

Будучи членом комиссии Казревкома по назначению на должности, занимался подбором национальных кадров, помог многим деятелям Алашского движения в назначении на ответственные должности в ЦИК и СНК.

Арестован 7 октября 1937 года, 5 марта 1938 года Выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР приговорила к 20 годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 21 декабря 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР за отсутствием состава преступления.

назад (1922-2007) родился- казахский писатель, драматург.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил факультет филологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1950).

Трудовая деятельность: после окончания средней школы работал учителем; прошел службу в рядах Вооруженных сил СССР; секретарь Пресновского районного комитета комсомола (1942-1943); корреспондент газеты «Ленин туы», литературный сотрудник (1942-1945); корреспондентом республиканской молодежной газеты по Карагандинской области (с 1950 года); возглавлял отдел журнала «Әдебиет және искусство», занимал должность заведующего секцией прозы Союза писателей Казахстана (с 1952 года); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (с 1955 года); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1958-1960); возглавлял репертуарную коллегию Министерства культуры КазССР (1970-1975). С 1976 года перешёл на творческую работу.

Награжден орденами «Отан», «Знак Почёта»; медалью «За трудовое отличие» (1959) и многими другими медалями.

В 1953 году вышел в свет его роман «Путь в будущее», который впоследствии был переведен на русский язык под названием «Инеш». Постановки по пьесам «Где ты, Зарина?», «Ты моя песнь» и другим драматическим сочинениям неоднократно ставились в стенах казахстанских театров. Кроме того, им переведены на казахский язык произведения таких авторов, как Рабиндранат Тагор, Лев Толстой и др.

В 1974 году по итогам конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР была удостоена приза повесть «Птица года», перевод романа Р. Тагора «Муж» - премии Союза писателей Казахстана (1984), книги «Ладонь братьев» и «Литературные волны» - Государственной премии имени Абая. В 1992 году литератору было присвоено почетное звание «Народный писатель Республики Казахстан».

назад (1929-1995) родился- писатель, заслуженный работник культуры Казахстана.

Уроженец Алматинской области. Работал литературным сотрудником, фельетонистом, заведующим отделом, первым заместителем редактора, главным редактором газеты «Социалистік Қазақстан» (совр. «Егемен Қазақстан»). Был депутатом Верховного Совета Республики Казахстан 11, 12-го созывов.

Автор ряда книг, более 300 сатирических и юмористических рассказов, а также очерков. В своих произведениях освещал историю народа, видных деятелей страны. В своей книге «Түп тұқияннан өзіме дейін» напечатал рукопись Казыбек бия. Перевел на казахский язык рассказы туркменского писателя Н. Сарыханова. Труды Б. Кыдырбекулы отмечены премией «Алтын Самұрық-2002» Академии журналистики Республики Казахстан. Его именем названы село, улица в Алматы, журналистская премия.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

назад (1946-2021) родился- известный поэт-песенник, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил медицинское училище, филологический факультет Казахского государственного университета в Алматы. В то же время начал публиковаться в газете «Лениншіл жас» и журнале «Жұлдыз». Исследовал вопросы казахской лирики 1960-1970 годов, по которой защитил диссертацию. Лауреат фестивалей молодых поэтов в Москве, Ленинграде, Душанбе, Тбилиси.

Первое стихотворение было опубликовано в 1974 году в литературном сборнике молодых поэтов «Балауса». Является автором более 15 книг и 300 стихотворений и песен. Произведения Сариева переведены на многие языки мира. Например, сборник стихотворений «Теңізден соққан жел» («Ветер с моря») был переведен на хинди. Также является автором сценариев для таких популярных юмористических телепередач, как «Тамаша» и «Бауыржан-шоу».

Награжден орденом «Парасат»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «20 жыл Астана» (2018), золотой медалью Франца Кафки. Удостоен премий «Платиновый Тарлан» (2004), «Человек года».

назад (1947) родился- религиовед и философ, специалист в области истории казахской философии, абаевед, государственный деятель.

Родился в Павлодарской области. Окончил Семипалатинский педагогический институт им. Н.К. Крупской, преподаватель казахского языка и литературы (1970).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель Семипалатинского педагогического института им. Н.К. Крупской (1970-1974); старший преподаватель, доцент кафедры философии Семипалатинского педагогического института им. Н.К. Крупской (1977-1983); декан художественно-графического факультета Семипалатинского педагогического института им. Н.К. Крупской (1977-1982); заведующий кафедрой философии Семипалатинского педагогического института им. Н.К. Крупской (1983-1991); консультант ЦК Компартии Казахстана (1991); старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР (1991-1992); доцент, профессор, заведующий кафедрой философии и методологии наук, декан факультета изобразительного и прикладного искусства Алматинского государственного университета им. Абая (1992-2001); декан факультета философии и политологии Казахского государственного университета им. аль-Фараби (2001-2007); депутат Сената Парламента РК, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию (с 2007 года); заведующий кафедрой философии РГП «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» Министерства образования и науки РК (2013-2018); директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова (с 2018 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2006); Почетным знаком «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін». Почетный работник образования Республики Казахстан». Лауреат премии им. С. Садвокасова Союза журналистов Казахстана (1994), республиканской премии Фонда Абая (1995), Международного фонда «KATEV», премии им. Яссави.

назад (1961) родился- член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

Родился в Кокшетауской области. Окончил Карагандинскую высшую школу милиции МВД СССР (1990); Московскую высшую школу милиции МВД РФ (адъюнктура), доктор юридических наук (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры административного права и административной деятельности в Карагандинской высшей школе милиции МВД РК (1992-1996); старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, заместитель начальника кафедры административного права и административно-служебной деятельности, заместитель начальника кафедры № 3 Карагандинской высшей школы КНБ РК (1996-1998); начальник кафедры административного права и административно-служебной деятельности Алматинского юридического института МВД РК (1998-1999); начальник кафедры административного права и организации охраны общественного порядка Академии МВД РК (1999); доцент кафедры конституционного права Казахского государственного юридического университета (1999-2000); заведующий аспирантурой, региональный ректор Центрально-Азиатского университета (2000); старший научный сотрудник Научно-исследовательского института государства и права Казахской государственной юридической академии (2000-2001); декан факультета государственной службы и национального права, ученый секретарь АО «Казахская государственная юридическая академия» (2001-2004); председатель правления ЗАО «Институт законодательства РК» МЮ РК (2004-2006); доцент кафедры конституционного права и государственного управления АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2006-2007); начальник отдела прокурорского надзора за законностью деятельности государственных органов Института им. Ескараева ГП РК (2007-2008); и.о. руководителя аппарата, начальник 2-го отдела управления по надзору в сфере законотворческой деятельности, помощник, старший помощник Генерального прокурора РК в управлении по надзору в сфере законотворческой деятельности (2008-2012); заместитель директора по науке ГУ «Институт законодательства РК» МЮ РК (2012); руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарат Верховного суда) (2012-2013); заместитель директора института дополнительного образования государственных служащих, директор Научно-исследовательского института, директор Института прикладных исследований Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2013-2017); заместитель директора ГУ «Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (2017-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020); «Қазақстан Республикасының прокуратурасынына 20 жыл» (2011), «Мінсіз қызметі үшін» (За безупречную службу) III ст. (2013), «25 лет Институту законодательства» (2018), «25-летие КИСИ при Президенте Республики Казахстан» (2018); нагрудными знаками «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» (2019), «Отличник милиции» МВД Армянской ССР (1989), «Прокуратура үздiгi», (2011).

назад (1970) родилась- генеральный директор АО «КТК».

Окончила Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, факультет русский язык и литература.

Трудовая деятельность: старший редактор главной редакции искусства и культуры Казахское радио РК «ТРК» (1993-1994); редактор отдела рекламы, ведущий специалист Казахское радио РК «ТРК» (1994-1996); редактор-координатор отдела рекламы (рекламно-коммерческой дирекции) ЗАО «Агентство «Хабар» (1996-2001); главный редактор ТПО спецпроектов дирекции программ ЗАО «Агентство «Хабар» (2001-2002); продюсер отдела PR и маркетинга ЗАО «Агентство «Хабар» (2002-2003); главный менеджер по медиа-планированию и имиджу проектов отдела маркетинга коммерческой дирекции ЗАО «Агентство «Хабар» (2003-2004); руководитель PR-проектов ОФ «Международный институт современной политики» (2004-2006); руководитель отдела компьютерных технологий и дизайна АО «КТК» (2006-2007); продюсер по спецпроектам АО «Агентство «Хабар» (2007); заместитель генерального директора АО «КТК» (2007-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.

Является руководителем оргкомитета музыкального ретро-фестиваля «Алма-Ата - моя первая любовь!» и главным продюсером ряда социальных проектов республиканского значения. Среди них цикл социальной рекламы «Один народ. Одна страна. Одна судьба», серия роликов к 25-летию независимости РК, анимационные страновые проекты, а также многие документальные спецпроекты КТК.

Награждена орденом «Кұрмет»; тремя Почетными грамотами Президента РК; Благодарностью Президента РК.