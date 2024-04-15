15 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

77 лет назад (1947) родился ЕСИМ Гарифолла — религиовед и философ, специалист в области истории казахской философии, абаевед, государственный деятель.

Родился в Павлодарской области.

Окончил Семипалатинский педагогический институт им. Н. К. Крупской, преподаватель казахского языка и литературы (1970).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель Семипалатинского педагогического института им. Н. К. Крупской (1970-1974); старший преподаватель, доцент кафедры философии Семипалатинского педагогического института им. Н. К. Крупской (1977-1983); декан художественно-графического факультета Семипалатинского педагогического института им. Н. К. Крупской (1977-1982); заведующий кафедрой философии Семипалатинского педагогического института им. Н. К. Крупской (1983-1991); консультант ЦК Компартии Казахстана (1991); старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР (1991-1992); доцент, профессор, заведующий кафедрой философии и методологии наук, декан факультета изобразительного и прикладного искусства Алматинского государственного университета им. Абая (1992-2001); декан факультета философии и политологии Казахского государственного университета им. аль-Фараби (2001-2007); депутат Сената Парламента РК, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию (с 2007 года); заведующий кафедрой философии РГП «Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева» Министерства образования и науки РК (2013-2018); директор Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Ш. Шаяхметова (с 2018 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2006); Почетным знаком «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін». Почетный работник образования Республики Казахстан». Лауреат премии им. С. Садвокасова Союза журналистов Казахстана (1994), республиканской премии Фонда Абая (1995), Международного фонда «KATEV», премии им. Яссави.

Также в этот день родились:

128 лет назад (1896-1938) родился БУКЕЙХАНОВ Габдулхаким Нурмухамедович — общественно-политический деятель Казахстана.

Уроженец Западно-Казахстанской области.

Окончил Букеевскую школу, Уральское военное училище, Московскую сельскохозяйственную академию.

Трудовая деятельность: служил в Краснознаменном казахском полку, являлся членом ВРК по управлению Киргизским (Казахским) аймаком, председатель отделения Киргизского (Казахского) аймака при Совнаркоме РСФСР (1919-1920); ответственный секретарь КазЦИКа, представитель Казревкома во ВЦИК (1920-1921); председатель Акмолинского и Семипалатинского губернского исполкома (с 1921 года); председатель исполкома Семипалатинской губернии, комиссии по оказанию помощи голодающим Семипалатинской и Акмолинской губерний (1921-1922); член коллегии Земельного наркома, заместитель председателя Каракалпакского исполкома, заместитель председателя Казахского хлопкового комитета, начальник Земельного управления Южно-Казахстанской области начальник управления водного хозяйства Наркомзема (1925-1932); начальник управления земельного хозяйства Шымкентской области (1936-1937).

Будучи членом комиссии Казревкома по назначению на должности, занимался подбором национальных кадров, помог многим деятелям Алашского движения в назначении на ответственные должности в ЦИК и СНК.

Арестован 7 октября 1937 года, 5 марта 1938 года Выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР приговорила к 20 годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 21 декабря 1957 года Военной коллегией Верховного суда СССР за отсутствием состава преступления.

102 года назад (1922-2007) родился ШАЙМЕРДЕНОВ Сафуан — казахский писатель, драматург.

Родился в Северо-Казахстанской области.

Окончил факультет филологии Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (1950).

Трудовая деятельность: после окончания средней школы работал учителем; прошел службу в рядах Вооруженных сил СССР; секретарь Пресновского районного комитета комсомола (1942-1943); корреспондент газеты «Ленин туы», литературный сотрудник (1942-1945); корреспондентом республиканской молодежной газеты по Карагандинской области (с 1950 года); возглавлял отдел журнала «Әдебиет және искусство», занимал должность заведующего секцией прозы Союза писателей Казахстана (с 1952 года); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (с 1955 года); секретарь правления Союза писателей Казахстана (1958-1960); возглавлял репертуарную коллегию Министерства культуры КазССР (1970-1975). С 1976 года перешел на творческую работу.

Награжден орденами «Отан», «Знак Почета»; медалью «За трудовое отличие» (1959) и многими другими медалями.

В 1953 году вышел в свет его роман «Путь в будущее», который впоследствии был переведен на русский язык под названием «Инеш». Постановки по пьесам «Где ты, Зарина?», «Ты моя песнь» и другим драматическим сочинениям неоднократно ставились в стенах казахстанских театров. Кроме того, им переведены на казахский язык произведения таких авторов, как Рабиндранат Тагор, Лев Толстой и др.

В 1974 году по итогам конкурса ВЦСПС и Союза писателей СССР была удостоена приза повесть «Птица года», перевод романа Р. Тагора «Муж» — премии Союза писателей Казахстана (1984), книги «Ладонь братьев» и «Литературные волны» — Государственной премии имени Абая. В 1992 году литератору было присвоено почетное звание «Народный писатель Республики Казахстан».

95 лет назад (1929-1995) родился КЫДЫРБЕКУЛЫ Балгабек — писатель, заслуженный работник культуры Казахстана.

Уроженец Алматинской области.

Работал литературным сотрудником, фельетонистом, заведующим отделом, первым заместителем редактора, главным редактором газеты «Социалистік Қазақстан» (совр. «Егемен Қазақстан»). Был депутатом Верховного Совета Республики Казахстан 11, 12-го созывов.

Автор ряда книг, более 300 сатирических и юмористических рассказов, а также очерков. В своих произведениях освещал историю народа, видных деятелей страны. В своей книге «Түп тұқияннан өзіме дейін» напечатал рукопись Казыбек бия. Перевел на казахский язык рассказы туркменского писателя Н. Сарыханова. Труды Б. Кыдырбекулы отмечены премией «Алтын Самұрық-2002» Академии журналистики Республики Казахстан. Его именем названы село, улица в Алматы, журналистская премия.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

85 лет назад (1939-2024) родился Байгелди Омирбек — государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в с. Кзыл-Октябрь (Ерназар) Джамбулского района Джамбулской области.

Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт (1957-1962); Академия общественных наук при ЦК КПСС (1982); доктор экономических наук; член-корреспондент Инженерной академии Республики Казахстан (1992); академик Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан (1998).

Трудовая деятельность: рабочий колхоза Кзыл-Октябрь Джамбулского района Джамбулской области (1955-1957); инспектор, главный зоотехник, начальник ПЭО, заместитель начальника Свердловского РСХУ (1962-1966); заместитель начальника Джамбулского РСХУ (1966-1970); главный государственный инспектор по заготовкам и закупкам сельхозпродуктов, заместитель председателя Джамбулского райисполкома — начальник РСХУ (1970-1974); первый заместитель начальника Джамбулского облсельхозуправления (1974-1975); заведующий, сельскохозяйственным отделом, отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности Джамбулского обкома партии (1975-1984); первый секретарь Курдайского райкома партии, председатель райсовета (08.1984-04.1990); председатель Джамбулского облисполкома (04.1990-07.1990); первый секретарь Джамбулского обкома партии (06.1990-09.1991); председатель Джамбулского областного совета (07.1990-02.1992); глава Жамбылской областной администрации (02.1992-10.1995); депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва (1990-1993); советник Президента Республики Казахстан (1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан первого, второго и третьего созывов от Жамбылской области (с 05.12.1995) (переизбран в 09.1999, 08.2005), председатель Сената Парламента Республики Казахстан (30.01.12.01.1996.1999), заместитель председателя Сената (01.12.12.01.1999.2005), член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, член группы сотрудничества с Сеймом Литовской Республики (12.2005-2011). Член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана (с 20.09.2019).

Умер 3 апреля 2024 года.

Награжден орденами «Трудового Красного Знамени» (1973), «Дружбы народов» (1980), «Құрмет» (1995), «Отан» (1999), «Содружество» МПА СНГ (2001).

78 лет назад (1946-2021) родился САРИЕВ Шомишбай Нагашбаевич — известный поэт-песенник, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области.

Окончил медицинское училище, филологический факультет Казахского государственного университета в Алматы. В то же время начал публиковаться в газете «Лениншіл жас» и журнале «Жұлдыз». Исследовал вопросы казахской лирики 1960–1970 годов, по которой защитил диссертацию. Лауреат фестивалей молодых поэтов в Москве, Ленинграде, Душанбе, Тбилиси.

Первое стихотворение было опубликовано в 1974 году в литературном сборнике молодых поэтов «Балауса». Является автором более 15 книг и 300 стихотворений и песен. Произведения Сариева переведены на многие языки мира. Например, сборник стихотворений «Теңізден соққан жел» («Ветер с моря») был переведен на хинди. Также является автором сценариев для таких популярных юмористических телепередач, как «Тамаша» и «Бауыржан-шоу».

Награжден орденом «Парасат»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «20 жыл Астана» (2018), золотой медалью Франца Кафки. Удостоен премий «Платиновый Тарлан» (2004), «Человек года».