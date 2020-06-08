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вчера 21:54
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15 актюбинцев участвуют в конкурсе на лучшего сельского акима
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –15 акимов из Актюбинской области принимают участие в конкурсе на лучшего сельского акима, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам госслужбы.
Республиканский конкурс на лучшего сельского акима проводится в этом году впервые. От Актюбинской области на первый этап конкурса заявки подали 15 акимов.
«15 сельских акимов подали заявки на участие в данном конкурсе. В ходе конкурса каждый аким напишет эссе «Почему он лучший сельский аким», пройдет через собеседование перед региональной комиссией. До 30 июля будут вынесены результаты региональной комиссии. На втором этапе акимы будут разрабатывать и защищать бюджетные заявки на сумму 5 млн тенге уже перед республиканской комиссией», - говорит заместитель руководителя департамента по делам госслужбы Рафхат Бисенов.
Всего по Актюбинской области насчитывается 124 сельских акима.
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