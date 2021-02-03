РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:48, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    15 адмпротоколов заработали водители автомашин свадебного кортежа в Таразе

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Длинный перечень нарушений Правил дорожного движения выявили жамбылские полицейские у водителей свадебного кортежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 января 2021 года в социальных сетях опубликовано видео грубого нарушения Правил дорожного движения водителями автомобилей в составе свадебного кортежа, проезжающего по улицам Тараза, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - При изучении видеозаписи сотрудники полиции выяснили, что нарушения ПДД имели место 23 января на одном из центральных и оживленных проспектов города Тараза - проспекте Жамбыла. Сотрудники управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области привлекли к административной ответственности пятерых водителей автомашин «Rolls-Royce Phantom», «ВАЗ-2114», «LADA PRIORA», «Mercedes-Benz 300» и «LADA 21154-110-40». Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях».


    В числе нарушений – отсутствие обязательного страхования и обязательного технического осмотра. Водители создавали аварийную обстановку. Машины свадебного кортежа передвигались с невключенными поворотниками, выезжали на перекресток, пересекали проезжую часть дороги, не считали нужным подать сигнал перед началом движения и началом других маневров. Не были соблюдены требования, предписанные дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. На автомобилях обнаружились установленные на передней части автотранспорта световые приборы, не соответствующие определенным требованиям, В общей сложности нарушено 15 статей Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

    «Ведутся розыскные работы по привлечению к административной ответственности других водителей, участвовавших в данном свадебном кортеже», - уточнили в правоохранительном ведомстве.



    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Транспорт Борьба с преступностью Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:17
    Для меня полнейшая неожиданность — министр по ЧС о задержании в его ведомстве
    Сегодня, 14:13
    Возможную смену владельца «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал Канат Шарлапаев
    Сегодня, 14:04
    Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль на Азиатских играх
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!