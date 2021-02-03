15 адмпротоколов заработали водители автомашин свадебного кортежа в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Длинный перечень нарушений Правил дорожного движения выявили жамбылские полицейские у водителей свадебного кортежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 января 2021 года в социальных сетях опубликовано видео грубого нарушения Правил дорожного движения водителями автомобилей в составе свадебного кортежа, проезжающего по улицам Тараза, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - При изучении видеозаписи сотрудники полиции выяснили, что нарушения ПДД имели место 23 января на одном из центральных и оживленных проспектов города Тараза - проспекте Жамбыла. Сотрудники управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области привлекли к административной ответственности пятерых водителей автомашин «Rolls-Royce Phantom», «ВАЗ-2114», «LADA PRIORA», «Mercedes-Benz 300» и «LADA 21154-110-40». Составлено 15 протоколов об административных правонарушениях».

В числе нарушений – отсутствие обязательного страхования и обязательного технического осмотра. Водители создавали аварийную обстановку. Машины свадебного кортежа передвигались с невключенными поворотниками, выезжали на перекресток, пересекали проезжую часть дороги, не считали нужным подать сигнал перед началом движения и началом других маневров. Не были соблюдены требования, предписанные дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. На автомобилях обнаружились установленные на передней части автотранспорта световые приборы, не соответствующие определенным требованиям, В общей сложности нарушено 15 статей Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

«Ведутся розыскные работы по привлечению к административной ответственности других водителей, участвовавших в данном свадебном кортеже», - уточнили в правоохранительном ведомстве.



