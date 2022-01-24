15 934 человека прошли ревакцинацию от коронавируса в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 15 934 человека. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, большая часть населения, прошедших ревакцинацию, работники медицинской сферы и военные.

«В области в 21 поликлинике проводится ревакцинация. Сейчас используют вакцины: «Спутник V», «QazVac», «Sinovac VeroCell», «CoronaVac», «Pfizer». Всего привито первым компонентом 205 516 человек, вторым компонентом - 183 094 человека», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.

Аскар Сагимбаев отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области ухудшается. За последние сутки в регионе выявили коронавирусную инфекцию у 134 человек.

Напомним, в Тупкараганском районе Мангистауской области с начала года коронавирусной инфекцией заразились более 100 человек, из них почти 90% - невакцинированные.