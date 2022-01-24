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15 934 человека прошли ревакцинацию от коронавируса в Мангистауской области

24 Января 2022 16:17
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15 934 человека прошли ревакцинацию от коронавируса в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 15 934 человека. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, большая часть населения, прошедших ревакцинацию, работники медицинской сферы и военные.

«В области в 21 поликлинике проводится ревакцинация. Сейчас используют вакцины: «Спутник V», «QazVac», «Sinovac VeroCell», «CoronaVac», «Pfizer». Всего привито первым компонентом 205 516 человек, вторым компонентом - 183 094 человека», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.

Аскар Сагимбаев отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области ухудшается. За последние сутки в регионе выявили коронавирусную инфекцию у 134 человек.

Напомним, в Тупкараганском районе Мангистауской области с начала года коронавирусной инфекцией заразились более 100 человек, из них почти 90% - невакцинированные.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Мангистауская область   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Аружан Саптарова

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