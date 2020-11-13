15,6 миллиарда тенге предусмотрено на сохранение экологии края в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В текущем периоде 2020 года на проведение природоохранных мероприятий запланировано выделение 15,6 миллиарда тенге, из которых освоены чуть больше половины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в регионе насчитывается 60 природопользователей, относящихся к категории опасных объектов. Все они имеют разрешения на эмиссию в окружающую среду. В текущем году на проведение природоохранных мероприятий запланировано 15,6 млрд тенге, из которых освоена лишь половина суммы.

К крупным предприятиям первой категории опасности относятся «КазТрансОйл», Интергаз Центральная Азия, КПО б. в., Жайык Мунай, Уральская птицефабрика. Необходимо отметить, что многие годы люди, проживающие вблизи этих предприятий, жалуются на зловонные запахи, которые идут оттуда круглый год.

«Для того чтобы решить эту проблему, например, между птицефабрикой и областным департаментом экологии был заключен меморандум. В его рамках компания должна уменьшить объем эмиссии и воздействия на окружающую среду», – отметил руководитель областного департамента экологии Ербол Куанов.

Всего в 2019 году на проведение природоохранных мероприятий было запланировано 14,9 млрд тенге, из которых освоили только 80%. В этом году план выполнен на 56%. Для того, чтобы сократить объемы эмиссии и негативного воздействия на окружающую среду, ежегодно промышленные предприятия области используют современные технологии. К примеру, компания КПО Б.В. применяет насос для перекачки продукции с высокой объемной долей газа. Это позволило за последние два года сократить объем выбросов на 11 тысяч тонн.

«Новые технологии также внедряются и на полигоне твердо-бытовых отходов. Инвесторы, которые сейчас занимаются сортировкой мусора, смогли сократить объем размещаемых отходов на 80 тысяч тонн», – рассказала руководитель отдела департамента экологии ЗКО Жанар Избулатова.

За 9 месяцев текущего года фактические выбросы по области составили 32 тысячи тонн, что почти в два раза меньше показателя 2018 года.