14 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1991 году в Ташкенте прошла встреча лидеров центральноазиатских республик — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По ее результатам было принято коммюнике, в котором констатировались ухудшение положения в регионе, обострение кризисных явлений во всех сферах народного хозяйства, социальной обстановки и межнациональных отношений.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Гана.

Республика Гана — одна из наиболее экономически развитых стран Западной Африки. До 1957 года Гана была колонией Великобритании — «Золотой берег», ныне входит в Британское Содружество. Площадь — 241,9 тыс. км2. Столица — г. Аккра. Официальный язык — английский. Денежная единица — седи. Глава государства и правительства — президент, избираемый населением на 4 года (с правом одного переизбрания).

В 2004 году в российский прокат вышел фильм молодого казахстанского режиссера Гульшад Омаровой «Шиза». Картина снята при участии российского режиссера Сергея Бодрова-старшего, который является соавтором сценария. Фильм рассказывает о подростке — участнике преступной группы, организующей подпольные кулачные бои, который стремился скорее попасть во взрослую жизнь. Картина Г. Омаровой завоевала сердца европейцев — совместный российско-казахстанский проект «Шиза» был тепло встречен на 57-м Каннском кинофестивале.

В 2005 году в Бишкеке состоялось открытие нового здания Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

В 2007 году в целях совершенствования системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, литературы и искусства были учреждены Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники, и Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства.

Государственная премия в области науки и техники присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития республики, выходу казахстанской науки и техники на уровень передовых достижений в мире.

Государственная премия в области литературы и искусства присуждается гражданам Республики Казахстан за выдающиеся произведения в области литературы и искусства, признанные особо ценным вкладом в развитие отечественной культуры.

В 2009 году в Дели, в Университете имени Джавахарлала Неру, состоялась презентация книги «Современный Казахстан: путь вперед». Книга, в которой опубликованы статьи ведущих казахстанских аналитиков о социально-политических и экономических процессах в Республике Казахстан и развитии двусторонних отношений с Республикой Индия, выпущена научно-исследовательским «Евразийским фондом».

В 2012 году студентка второго курса кафедры музыкального образования Павлодарского государственного педагогического института Роза Мукатаева заняла первое место на молодежном фестивале эстрадных исполнителей «Виват, Италия!», который проходил в итальянском городе Римини.

На фестивале в ее исполнении прозвучала песня на итальянском языке «Посвящение Карузо», которая покорила сердца членов жюри и принесла девушке победу в номинации «Эстрадный вокал».

В 2013 году в Казахстане открылся Международный учебный центр по авиационной безопасности, создание которого было направлено на реализацию программы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по безопасности «ISD-Security», а также повышение безопасности воздушных перевозок на территории РК и других стран Центрально-Азиатского региона. Это третий учебный центр на постсоветском пространстве (после Киева и Москвы), который осуществляет подготовку и переподготовку специалистов служб авиационной безопасности аэропортов и авиакомпаний.

В 2016 году в Павлодарском областном художественном музее открылась выставка памяти известного мастера кисти Галыма Каржасова (1954-2016).

Галым Каржасов — лауреат Президентской премии 1998 года, лауреат международного фестиваля искусств «Мастер-класс Казахстан-2000». Работы Г. Каржасова находятся в фондах Государственного музея изобразительных искусств им. А. Кастеева, Павлодарского, Семейского, Атырауского и Карагандинского художественных музеев, в частных собраниях Казахстана, Франции, Германии и Канады.

В 2016 году сотрудники археологической экспедиции Сарыаркинского археологического института недалеко от Караганды раскопали уникальный ступенчатый мавзолей бегазы-дандыбаевского времени (XV–X вв. до н. э.). Своими формами это величественное погребальное сооружение напоминает знаменитые египетские пирамиды примерно того же исторического периода и особенно — ступенчатую пирамиду фараона Джосера. Судя по монументальной конструкции, этот мавзолей возвели в Сарыарке более трех тысяч лет тому назад для местного «фараона» — вождя или кагана местного могущественного племени периода поздней бронзы. Все находки и материалы этого уникального памятника были выставлены в экспозиции Музея археологии Карагандинского университета.

В 2017 году 12 медалей привезли казахстанские спортсмены с чемпионата мира по муайтай среди юношей и молодежи, прошедшего в столице Королевства Таиланд Бангкоке. Во время соревнований нашим спортсменам конкуренцию составили представители России и сборной Таиланда. Всего в чемпионате мира приняло участие более 1 тыс. спортсменов из 79 стран мира.

В 2020 году на родной земле Шамши Калдаякова, который родился и вырос в Отрарском районе Туркестанской области и стал «королем казахского вальса», открылся музей. В музее имеются уникальные экспонаты, которыми пользовался сам великий композитор, такие как его любимая мандолина и другие предметы. Национальный музей РК привез и подарил открывшемуся музею головной убор казахского композитора.

В 2021 году за вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Пакистаном казахстанскому дипломату Бахытбеку Шабарбаеву от имени президента Пакистана была вручена «Ситара и-Пакистан».

«Ситара и-Пакистан» — высшая гражданская награда и знак отличия Пакистана, вручаемая президентом страны иностранным гражданам, а также за высшую степень заслуги перед страной.

В 2023 году в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК заявили, что по поручению главы государства с 1 сентября будет организовано бесплатное питание для более 1,5 млн учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в Алматы — 800 тенге.

В 2024 году указом Президента Казахстана за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже группа спортсменов и тренеров национальной сборной была награждена орденами «Барыс», «Парасат», «Құрмет» и другими государственными наградами.

В 2024 году «Астана» одержала самую крупную победу в истории в еврокубках. В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Конференций «Астана» разгромила румынский «Корвинул» со счетом 6:1. Ранее столичная команда ни разу не выигрывала на европейской арене матч с разницей в пять мячей.

В 2025 году в Астане на базе легкоатлетического комплекса Qazaqstan начался I-й чемпионат мира по қазақ күресі под эгидой Международного военно-спортивного совета (CISM). На ковре померялись силами спортсмены из 25 армий мира. Казахстан представили ведущие борцы Вооружённых сил и Службы государственной охраны.

В 2025 году в Казахстане впервые появилось Управление по защите прав детей. В Актюбинской области создано новое подразделение, которое стало ключевым звеном в защите прав и интересов детей. Его задача — быстрее реагировать на обращения, помогать семьям и налаживать работу всех служб, отвечающих за благополучие ребёнка. «Мы создаем систему, где каждый ребенок будет под надежной защитой», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова. Число специалистов органов опеки с начала года выросло с 303 до 896, один на 5000 детей. Проект поэтапно внедряется во всех регионах страны.

В 2025 году Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Конституции. На монете изображена раскрытая книга, олицетворяющая Конституцию страны, над ней — число «30», выполненное на фоне контурной карты Казахстана. В центре карты размещен шанырак, который символизирует солнце. Особенность монеты — декоративное оформление числа «30» с использованием технологии золочения.