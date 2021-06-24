08:02, 24 Июнь 2021 | GMT +6
1496 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 568,
город Алматы - 186,
город Шымкент - 47,
Акмолинская область - 36,
Актюбинская область - 40,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 60,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 91,
Карагандинская область - 145,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 29,
Мангистауская область - 36,
Павлодарская область - 40,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 27.
Всего в стране выявлено 413267 заболевших.