1496 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 568,

город Алматы - 186,

город Шымкент - 47,

Акмолинская область - 36,

Актюбинская область - 40,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 60,

Восточно-Казахстанская область - 78,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 91,

Карагандинская область - 145,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 29,

Мангистауская область - 36,

Павлодарская область - 40,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 27.

Всего в стране выявлено 413267 заболевших.