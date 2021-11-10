149 уголовных преступлений раскрыли с помощью видеокамер актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» активно реализуются проекты коврового покрытия, сплошного наблюдения и омниканальности приема сообщений граждан. С начала года с помощью видеонаблюдения было раскрыто 149 уголовных преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Проект «Ковровое» покрытие представляет собой единую систему видеомониторинга путем объединения всех городских и частных камер города, что позволит получать актуальную информацию в режиме реального времени, даст возможность обеспечить не только безопасность жителей, но и повысить уровень качества жизни горожан. Проект предназначен для обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности с выводом видеоизображения в Центр оперативного управления.

В ЦОУ в департамент полиции Актюбинской области выведено изображение с 3,3 тысячи камер видеонаблюдения – это камеры дорожной и общественной безопасности, подъездов многоэтажных жилых домов, школ, медучреждений и оружейных магазинов.

«С начала года с помощью видеокамер раскрыто 149 уголовных преступлений и 18 тысяч 308 административных правонарушений. Камеры помогают в раскрытии преступлений, а также в охране правопорядка», - отметил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В служебных помещениях оперативно-следственных подразделений, комнатах допроса, коридорах, помещениях для собеседования, помещениях для приема граждан в подразделениях ДП области устанавливаются камеры внутреннего видеонаблюдения. Это проводится в целях исключения коррупции среди сотрудников, предупреждения применения пыток, недозволенных методов следствия и дознания, нарушения прав задержанных.

Согласно проекта «Омниканальность приема сообщений граждан» казахстанцы имеют возможность обращения в полицию по приложению «Police 102». Данное приложение доступно к скачиванию в Play Market и AppStore. Граждане могут осуществлять видео-, аудиозвонки и отправлять письменные обращения. Все обращения регистрируются в системе и обязательны к реагированию. В систему «Омниканальность приема сообщений граждан» можно обратиться через социальные сети Telegram, Facebook, ВКонтакте, а также чат-бот размещен в качестве виджета на официальном сайте МВД РК.