149 новых случаев коронавируса зафиксировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области остается неблагополучной ситуация по распространению коронавируса. За минувшие сутки выявили 149 новых случаев – самый высокий уровень по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что за последние две недели зарегистрировали 2 089 случаев. Рост, по сравнению с предыдущими двумя неделями, наблюдается в Петропавловске, Кызылжарском, Уалихановском и Тимирязевском районах. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней составляет 191.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов добавил, что в стационарах находятся 633 человека, занятость коек – 36%. В реанимации – 51 пациент. Занятость реанимационных коек составляет 42%.

«Зарегистрировано с начала пандемии более 30 тысяч случаев инфицирования. Выздоровели 88,4% пациентов. Число летальных случаев достигло 345. В структуре смертности 78% - лица старше 61 года», - сказал К. Кусемисов.

С начала пандемии заразились коронавирусом 2 574 ребенка, выздоровели 2 410. Под наблюдением остаются более 160 детей. Зарегистрирован один летальный случай.

«С начала учебного года 1 020 детей заболели. Только 84 случая связаны с посещением школ. На карантине находятся 87 классов в 43 школах, шесть групп в четырех колледжах и четыре группы в университете. Полностью школы на карантин не переводили», - добавил А. Кушбасов.

Коронавирус выявляют у беременных женщин. По информации К. Кусемисова, с начала пандемии заразились 638 жительниц региона. Сейчас под наблюдением находятся 16 беременных женщин, в стационаре – семь человек. Одна молодая мама погибла.