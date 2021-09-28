149 классов отправили на карантин из-за коронавируса в СКО
На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что из 264 школьников 189 обучались в штатном режиме, один – дистанционно и 74 школьника заболели на каникулах.
«С 1-го по 27-е сентября на карантине находились 149 классов из 101 школы. Всего школьников на дистанционной форме обучения - 3 513. Из них болеют 94 человека, контактных – 2 509. Школы на карантин не закрывались», - проинформировал А.Жуматаев.
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, в стационаре находятся 13 школьников. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В детских садах в сентябре зарегистрировали 26 случаев коронавируса у детей. На карантин закрыта 21 группа.
Среди студентов с начала учебного года выявили 24 инфицированных коронавирусом, на карантине – 22 группы.