149 классов отправили на карантин из-за коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года зарегистрировали 264 случая заболевания COVID-19 среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что из 264 школьников 189 обучались в штатном режиме, один – дистанционно и 74 школьника заболели на каникулах.

«С 1-го по 27-е сентября на карантине находились 149 классов из 101 школы. Всего школьников на дистанционной форме обучения - 3 513. Из них болеют 94 человека, контактных – 2 509. Школы на карантин не закрывались», - проинформировал А.Жуматаев.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, в стационаре находятся 13 школьников. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В детских садах в сентябре зарегистрировали 26 случаев коронавируса у детей. На карантин закрыта 21 группа.

Среди студентов с начала учебного года выявили 24 инфицированных коронавирусом, на карантине – 22 группы.