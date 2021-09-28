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    22:15, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    149 классов отправили на карантин из-за коронавируса в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала учебного года зарегистрировали 264 случая заболевания COVID-19 среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что из 264 школьников 189 обучались в штатном режиме, один – дистанционно и 74 школьника заболели на каникулах.

    «С 1-го по 27-е сентября на карантине находились 149 классов из 101 школы. Всего школьников на дистанционной форме обучения - 3 513. Из них болеют 94 человека, контактных – 2 509. Школы на карантин не закрывались», - проинформировал А.Жуматаев.

    По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Нурлана Айманова, в стационаре находятся 13 школьников. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

    В детских садах в сентябре зарегистрировали 26 случаев коронавируса у детей. На карантин закрыта 21 группа.

    Среди студентов с начала учебного года выявили 24 инфицированных коронавирусом, на карантине – 22 группы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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