149 кандидатов выдвинулось на выборы сельских акимов в Карагандинской области
В регионе на первых прямых выборах планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тысяч человек, из которых избирателей – свыше 81 тысячи.
По информации Карагандинской областной избирательной комиссии, на 30 июня выдвинулись 149 кандидатов: от политических партий – 7 и самовыдвиженцев – 142.
Выдвижение кандидатов стартовало 26 июня и завершится 9 июля.
Кандидаты могут выдвигаться:
- политическими партиями;
- путём самовыдвижения;
- акимом района.
Для избрания на должность акима гражданин страны должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства в сфере государственной службы, не иметь судимости и фактов совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.
Претенденты пройдут проверку на соответствие требованиям. Регистрация кандидатов начнётся после получения всех необходимых документов и закончится за 10 дней до выборов. Затем стартует предвыборная агитация.
В регионе в проведении прямых выборов сельских акимов задействуют 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.
Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».
15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.