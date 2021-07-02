149 кандидатов выдвинулось на выборы сельских акимов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области выборы акимов сельских округов, сёл и посёлков назначены на 25 июля 2021 года. Сейчас идёт выдвижение кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе на первых прямых выборах планируется избрать 75 сельских акимов. Выборы пройдут в 149 населённых пунктах, где проживает более 134 тысяч человек, из которых избирателей – свыше 81 тысячи.

По информации Карагандинской областной избирательной комиссии, на 30 июня выдвинулись 149 кандидатов: от политических партий – 7 и самовыдвиженцев – 142.

Выдвижение кандидатов стартовало 26 июня и завершится 9 июля.

Кандидаты могут выдвигаться:

- политическими партиями;

- путём самовыдвижения;

- акимом района.

Для избрания на должность акима гражданин страны должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства в сфере государственной службы, не иметь судимости и фактов совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.

Претенденты пройдут проверку на соответствие требованиям. Регистрация кандидатов начнётся после получения всех необходимых документов и закончится за 10 дней до выборов. Затем стартует предвыборная агитация.

В регионе в проведении прямых выборов сельских акимов задействуют 164 избирательные комиссии – 15 территориальных и 149 участковых.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.