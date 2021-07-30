1482 человека лечатся от коронавируса в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 1482 человека лечатся от Covid-19 в стационарах Атырауской области. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается на Тенгизском месторождении и городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области,

за последние сутки в регионе выявили 422 заболевших коронавирусной инфекцией.

В городе Атырау подтверждено 246 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 46 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 58 заболевших, в Индерском районе - 15, в Исатайском районе - 12, Кызылкугинском районе - 16, Курмангазинском районе - 12, в Макатском районе - восемь, в Махамбетском районе - девять человек.

Заболевание у 341 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 81 человека симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 224 человека.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях - 4191 человек, в модульной больнице - 198, во второй областной больнице – 198 пациентрв, во фтизиопульмонологическом центре - 77, в кардиоцентре - 105, в ж/д больнице - 111 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 378, в областной больнице - 39 пациентов, в общежитии - 87, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 289 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной зоне».