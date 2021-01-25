1480 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 211,

город Алматы - 135,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 219,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 79,

Атырауская область - 101,

Восточно-Казахстанская область - 31,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 89,

Карагандинская область - 82,

Костанайская область - 137,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 217,

Северо-Казахстанская область - 107,

Туркестанская область - 16.





Всего в стране выявлены 178 454 заболевших.