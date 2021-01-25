РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:02, 25 Январь 2021 | GMT +6

    1480 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 211,

    город Алматы - 135,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 219,

    Актюбинская область - 9,

    Алматинская область - 79,

    Атырауская область - 101,

    Восточно-Казахстанская область - 31,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 89,

    Карагандинская область - 82,

    Костанайская область - 137,

    Кызылординская область - 9,

    Мангистауская область - 11,

    Павлодарская область - 217,

    Северо-Казахстанская область - 107,

    Туркестанская область - 16.


    Всего в стране выявлены 178 454 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!