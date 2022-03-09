148 контрактов на разработку месторождений с низким исполнением обязательств выявило МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИИР РК в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева проводится работа по ревизии всех месторождений твердых полезных ископаемых, за исключением урана. Принимаемые меры призваны увеличить приток инвестиций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По состоянию на 4 марта выявлено 148 контрактов с низким исполнением обязательств, приняты меры по расторжению 31 контракта и трех лицензий.

Месторождения по расторгнутым контрактам и лицензиям будут выставлены на аукцион. Соответствующая информация будет размещена в общем доступе – на сайте МИИР РК, а также в республиканских печатных изданиях.

В ходе ревизии особое внимание уделяется инвесторам-правопреемникам контрактов, имевшим систематическое недофинансирование в части принятия дополнительных обязательств по созданию новых производств.

В качестве примера должного исполнения обязательств по контракту можно привести ТОО «МК «KazSilicon». В этом месяце компания-недропользователь планирует запуск завода по производству высокомарочного технического кремния мощностью шесть тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит 3,9 млрд тенге. Завод обеспечит создание 200 рабочих мест. Продукция пойдет на экспортом более чем в 20 стран мира. Казахстанское содержание при реализации проекта составит 80% и более.

Реализация проекта позволит занять лидирующее место на мировом рынке высокомарочного технического кремния.

Стоит отметить, что ревизия месторождений ТПИ находится на особом контроле Правительства РК.