РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:24, 09 Март 2022 | GMT +6

    148 контрактов на разработку месторождений с низким исполнением обязательств выявило МИИР РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИИР РК в соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева проводится работа по ревизии всех месторождений твердых полезных ископаемых, за исключением урана. Принимаемые меры призваны увеличить приток инвестиций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    По состоянию на 4 марта выявлено 148 контрактов с низким исполнением обязательств, приняты меры по расторжению 31 контракта и трех лицензий.

    Месторождения по расторгнутым контрактам и лицензиям будут выставлены на аукцион. Соответствующая информация будет размещена в общем доступе – на сайте МИИР РК, а также в республиканских печатных изданиях.

    В ходе ревизии особое внимание уделяется инвесторам-правопреемникам контрактов, имевшим систематическое недофинансирование в части принятия дополнительных обязательств по созданию новых производств.

    В качестве примера должного исполнения обязательств по контракту можно привести ТОО «МК «KazSilicon». В этом месяце компания-недропользователь планирует запуск завода по производству высокомарочного технического кремния мощностью шесть тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций составит 3,9 млрд тенге. Завод обеспечит создание 200 рабочих мест. Продукция пойдет на экспортом более чем в 20 стран мира. Казахстанское содержание при реализации проекта составит 80% и более.

    Реализация проекта позволит занять лидирующее место на мировом рынке высокомарочного технического кремния.

    Стоит отметить, что ревизия месторождений ТПИ находится на особом контроле Правительства РК.

    Теги:
    Правительство МИИР РК Общество Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!