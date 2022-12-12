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148 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

12 Декабря 2022, 07:58
148 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 148 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«На 12 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 855 человек (–1 662+ и 193 КВИ-)Из них в стационарах находится – 263 пациента, на амбулаторном – 1 592 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa», - сообщает Минздрав РК.


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