1476 человек ревакцинировались вакциной «Спутник Лайт» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первым компонентом вакцины Pfizer в Акмолинской области уже привилось 7016 человек, в том числе 158 беременных, 1764 кормящие женщины и 5094 подростка. Об этом на прошедшем брифинге собравшимся сообщили главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина и руководитель управления здравоохранения региона Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, с начала прививочной кампании регионом получено 377790 доз первого компонента пяти вакцин, привито 342909 человек, что составляет от подлежащего населения 71,5%, от общего числа населения - 46,7%. Вторым компонентом привито 318009 человек, от общего количества подлежащего контингента 66,3%, от общего числа населения 43,2%.

«Первого компонента вакцины Pfizer в регион поступило 99045 доз, привито – 7016 человек, в том числе 158 беременных, 1764 кормящие женщины и 5094 подростка. Второй дозой привито 3789 человек. Неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы», - отметила А. Мусина.

С 22 ноября 2021 года в регионе получили ревакцинацию всего 63786 человек от подлежащего населения в 50%, в том числе вакциной Комирнати -1747 акмолинцев (853 медработника и 780 лиц старше 60 лет).

Как добавил Н. Сыздыков, поступившей недавно в регион вакциной «Спутник Лайт» ревакцинировано 1476 человек.

«Всего областью было получено четыре тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». На сегодня 1476 человек уже ревакцинировано, большая часть из них в Кокшетау – 564. Еще раз напомню, что вакцинация и ревакцинация предостерегает от всех тяжелых последствий заболеваемости и госпитализации», - поделился глава облздрава.