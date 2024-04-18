14,7 млрд тенге направят на подготовку к предстоящему отопительному сезону в Таразе

Об итогах отопительного сезона 2023–2024 года и планах на предстоящий рассказали в Таразе, в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 15 апреля завершился отопительный сезон в регионе, составив в целом 186 дней. В ходе отопительного сезона не было зафиксировано аварийных и технологических нарушений первой категории на теплоисточниках и сетях инженерной инфраструктуры. Источники тепла работали в штатном режиме, аварийно-диспетчерские службы оказывали услуги круглосуточно, — отметил исполняющий обязанности руководителя облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Тунгатов.

По словам спикера, на подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону 2024–2025 года выделено 14,7 млрд тенге.

— В этом году будет проведен ремонт 8,5 км тепловых сетей. Планируется провести реконструкцию 4,5 км тепломагистрали М-1 в городе Таразе, капитальный ремонт 1,8 км ветхих участков тепловых сетей, текущий ремонт 2,7 км, замена тепловых сетей, вышедшего из строя оборудования котельных, -добавил спикер.

Во время реконструкции участка тепломагистрали М-1 по пр. Толе би, от ул. Сыпатай батыра до пересечения с пр. Жамбыла, весной и летом этого года ряд потребителей в многоэтажных домах и учреждениях не будет подключен к централизованному горячему водоснабжению.

Как сообщалось, в период отопительного сезона все 9 теплоэнергетических комплексов и 593 автономных котельных области работали в штатном режиме, а 1 737 социально-значимых объектов и 1 650 многоэтажных жилых домов региона были обеспечены стабильным теплоснабжением.