РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:50, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    14,7 млрд тенге направят на подготовку к предстоящему отопительному сезону в Таразе

    отопление
    Фото: Галина Скрипник

    Об итогах отопительного сезона 2023–2024 года и планах на предстоящий рассказали в Таразе, в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 15 апреля завершился отопительный сезон в регионе, составив в целом 186 дней. В ходе отопительного сезона не было зафиксировано аварийных и технологических нарушений первой категории на теплоисточниках и сетях инженерной инфраструктуры. Источники тепла работали в штатном режиме, аварийно-диспетчерские службы оказывали услуги круглосуточно, — отметил исполняющий обязанности руководителя облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Тунгатов. 

    По словам спикера, на подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону 2024–2025 года выделено 14,7 млрд тенге.

    — В этом году будет проведен ремонт 8,5 км тепловых сетей. Планируется провести реконструкцию 4,5 км тепломагистрали М-1 в городе Таразе, капитальный ремонт 1,8 км ветхих участков тепловых сетей, текущий ремонт 2,7 км, замена тепловых сетей, вышедшего из строя оборудования котельных, -добавил спикер.

    Во время реконструкции участка тепломагистрали М-1 по пр. Толе би, от ул. Сыпатай батыра до пересечения с пр. Жамбыла, весной и летом этого года ряд потребителей в многоэтажных домах и учреждениях не будет подключен к централизованному горячему водоснабжению.

    Как сообщалось, в период отопительного сезона все 9 теплоэнергетических комплексов и 593 автономных котельных области работали в штатном режиме, а 1 737 социально-значимых объектов и 1 650 многоэтажных жилых домов региона были обеспечены стабильным теплоснабжением.

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Казахстана Отопление Тараз
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!