147 кустов конопли вырастили двое рабочих на крыше цеха в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Двое рабочих выращивали коноплю на крыше цеха в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

4 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Караганде сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области на территории одного из крупных промышленных предприятий задержали двух рабочих – мужчин 36 лет и 41 года. Данные лица на крыше одного из цехов ТОО незаконно культивировали коноплю. Всего сотрудники полиции изъяли 147 кустов.

Как пояснили задержанные лица, коноплю они выращивали для собственного употребления. Примечательно, что для «плантации» мужчины приспособили крышу цеха. По данному факту за незаконную культивацию возбуждено уголовное дело по статье 300 части 2 УК РК. Проводится расследование. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.