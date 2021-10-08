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    12:45, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    147 классов находятся на карантине в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Данные о заболеваемости КВИ среди школьников и студентов Костанайской области озвучили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За период с 1 сентября по 8 октября количество заболевших коронавирусной инфекцией в организациях образования следующее: 572 школьников, в точности в офлайн-режиме - 350, 98 студентов вузов и ссузов, - сообщили в департаменте. — Среди заболевших школьников 38,8%, или 222 ребенка, заболели до начала учебного года (во время каникул или не посещали школу). В 135 школах зарегистрированы случаи КВИ, показатель пораженности составил 27,4%. Отправлено на карантин 297 классов, смен - 0, школ - 0. В настоящее время 147 классов находится на карантине».

    Наибольшее количество заболевших КВИ - в Костанае, также регистрируются заболеваемость учащихся в Рудном, Лисаковске, Житикаре, районе имени Б. Майлина, Аулиекольском, Алтынсаринском, Денисовском, Мендыкаринском, Карабалыкском районах.

    Что касается студентов, то с начала сентября в вузах и колледжах зарегистрировано 98 случаев, отправлено на карантин 69 групп.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область Образование
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