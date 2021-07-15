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    14:40, 15 Июль 2021 | GMT +6

    147 кандидатов в сельские акимы зарегистрированы в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области завершён этап регистрации кандидатов в сельские акимы. Об его итогах в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала член областной избирательной комиссии Асия Дуанбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По Костанайской области, по информации членов избирательной комиссии, были выдвинуты 160 кандидатов, из них 65 - политическими партиями, 95 самовыдвиженца.

    «Вчера, 14 июля в 18:00 завершился ещё один важный этап выборной кампании - регистрация кандидатов. На 14 июля 18:00 часов зарегистрировано 147 кандидатов в акимы сел, сельских округов и посёлков. Из них 50 - выдвинуты политическими партиями, 88 - самовыдвиженцы. 12 сняты по различным причинам. 5 отказано по несоответствию, четверо сняли свои кандидатуры, написав заявления, двое не представили необходимых документов и один кандидат снят после письма КНБ. После 18 часов по решению ТИК отказано в регистрации двум кандидатами по причине непредоставления всех необходимых документов для регистрации», - сообщила А. Дуанбаева.

    Все зарегистрированные кандидаты получили удостоверения и внесены в избирательные комиссии. Также все кандидаты имеют высшее образование, основные специальности - экономисты, юристы, преподаватели и сельхозработники.

    Теперь стартовала агитационная работа кандидатов.


    Теги:
    Костанайская область Выборы акимов Акимат Выборы
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