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147 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
19 Ноября 2021 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 ноября зафиксировано 147 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 293 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 81722, летальных случаев - 5108, выздоровевших - 72202.
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