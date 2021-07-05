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    21:16, 04 Июль 2021 | GMT +6

    146 жителей Костанайской области претендуют на должность сельского акима

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Промежуточные итоги процесса выдвижения кандидатов в сельские акимы озвучили в Костанайской областной избирательной комиссии. Их корреспонденту МИА «Казинформ» озвучил председатель облизбиркома Александр Малашко.

    Кандидатов-самовыдвиженцев на кресло сельского акима пока на порядок больше, чем тех граждан, кто выдвигается от политической партии.

    «На 4 июля выдвинуты 146 человек, из них политическими партиями выдвинуты 60 человек, 86 человек - путём самовыдвижения. Выдвинуты кандидаты от партии «Nur Otan», партии «Ауыл», «Адыл», «Ак жол» и «Народная партия Казахстана», - сообщил А. Малашко.

    Сейчас, по словам председателя облизбиркома, избирательными комиссиями проводится установление соответствия этих кандидатов с законами «О выборах» и «О государственной службе».

    С 26 июля по 9 июля будет проходить процесс выдвижения, до 14 июля будет производится регистрация. После - начнётся агитационная работа выдвинутых кандидатов.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области будут избираться 65 сельских акимов.


    Теги:
    Костанайская область Акимат Выборы
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