146 жителей эвакуировали из села Талдыколь Атырауской области

В Бейбарысском сельском округе продолжается заблаговременная эвакуация жителей села Талдыколь, передает агентства Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

— На сегодня эвакуировано 146 местных жителей. Из них: 91 ребенок, пять студентов, 55 пожилых людей, три беременных женщины и четыре человека с инвалидностью. Все они размещены в пункте эвакуации Высшего колледжа APEC, — сообщили в акимате Махамбетского района.