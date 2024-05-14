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    10:42, 14 Май 2024 | GMT +6

    146 жителей эвакуировали из села Талдыколь Атырауской области

    паводки, Атырауская область
    Фото: кадр из видео

    В Бейбарысском сельском округе продолжается заблаговременная эвакуация жителей села Талдыколь, передает агентства Kazinform  со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    — На сегодня эвакуировано 146 местных жителей. Из них: 91 ребенок, пять студентов, 55 пожилых людей, три беременных женщины и четыре человека с инвалидностью. Все они размещены в пункте эвакуации Высшего колледжа APEC, — сообщили в акимате Махамбетского района.

    Напомним, 13 мая Оперативный штаб по ЧС Махамбетского района принял решение об эвакуации жителей села Талдыколь в связи с угрозой подтопления въездной дороги. Эвакуация сельчан продолжается.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Акимат Режим ЧС Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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