10:42, 14 Май 2024 | GMT +6
146 жителей эвакуировали из села Талдыколь Атырауской области
В Бейбарысском сельском округе продолжается заблаговременная эвакуация жителей села Талдыколь, передает агентства Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.
— На сегодня эвакуировано 146 местных жителей. Из них: 91 ребенок, пять студентов, 55 пожилых людей, три беременных женщины и четыре человека с инвалидностью. Все они размещены в пункте эвакуации Высшего колледжа APEC, — сообщили в акимате Махамбетского района.
Напомним, 13 мая Оперативный штаб по ЧС Махамбетского района принял решение об эвакуации жителей села Талдыколь в связи с угрозой подтопления въездной дороги. Эвакуация сельчан продолжается.