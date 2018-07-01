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146 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

23 Июля 2018 01:26 170
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146 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на государственное телевидение ИРИ.

Глава Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хюсейин Коливенд сообщил, что 41 пострадавших все еще находятся в больницах.

Эпицентр толчков располагался в провинции Кирманшах.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Подземные толчки ощутили жители и приграничных с Ираном иракских городов Эрбиль, Сулеймания и Халабджа.

Утром 22 июля в провинции Хюрмюзган на юге Ирана также произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

 

 

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Ключевые слова: Иран, Происшествия,
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