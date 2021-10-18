1459 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 290,

город Алматы - 185,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 53,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 144,

Атырауская область - 63,

Восточно-Казахстанская область - 169,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 93,

Карагандинская область - 135,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 19,

Павлодарская область - 131,

Северо-Казахстанская область - 34,

Туркестанская область - 46.

Итого выздоровевших в Казахстане - 860120.