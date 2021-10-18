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    08:15, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    1459 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 290,

    город Алматы - 185,

    город Шымкент - 18,

    Акмолинская область - 53,

    Актюбинская область - 11,

    Алматинская область - 144,

    Атырауская область - 63,

    Восточно-Казахстанская область - 169,

    Жамбылская область - 51,

    Западно-Казахстанская область - 93,

    Карагандинская область - 135,

    Кызылординская область - 17,

    Мангистауская область - 19,

    Павлодарская область - 131,

    Северо-Казахстанская область - 34,

    Туркестанская область - 46.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 860120.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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