1453 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 470,

город Алматы - 102,

город Шымкент - 65,

Акмолинская область - 32,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 29,

Атырауская область - 94,

Восточно-Казахстанская область - 61,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 158,

Карагандинская область - 257,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 33,

Павлодарская область - 27,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане - 399279.