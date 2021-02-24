1450 доз второго компонента «Спутник V» доставили в Алматинскую область

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинскую область из города Нур-Султана было доставлено 1 450 доз 2-го компонента «Спутник V» и уже начата вакцинация. Два компонента отличаются друг от друга цветом флакона: первый – синий, второй – красный. Об этом стало известно в ходе брифинга на площадке «JETISÝ MEDIA», передает МИА «Казинформ».

«Начиная с 22 февраля, всего за два дня вакцинации второго компонента «Спутник V» привито против КВИ 124 человек. Всего, без учета сотрудников МВД, подлежит вакцинации 105 641 человек. Будут задействованы 12 передвижных бригад при необходимости проведения вакцинации в отдаленных населенных пунктах. Подготовлено 11 термоконтейнеров общей вместимостью 253 литра. Во всех медицинских организациях созданы условия для защиты от заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями», - сказал руководитель управления здравоохранения Алматинской области Омирзак Ниязбеков.

Как подчеркнул заместитель руководителя департамента санитарно- эпидемиологического контроля Алматинской области Асхат Чарапиев, вакцина, состоящая из двух компонентов, вводится поэтапно с интервалом в 21 день.

«По предварительным данным, эффективность вакцины «Спутник V» – порядка 96%. На первом этапе будут вакцинированы медицинские работники, персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также других профилей. На втором этапе – с марта - педагоги и сотрудники силовых структур, с апреля– студенты и с мая - оставшийся контингент по мере достаточности объемов вакцины», - сказал спикер.

В Алматинской области создана экспертная комиссия по расследованию случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации, а также определены кураторы по районам для оценки готовности медицинских организаций к вакцинации против коронавирусной инфекции.