1450 доз вакцины от коронавируса поступят в конце января в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В конце января в Алматы поступят 1 450 доз вакцины. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель городского управления общественного здоровья Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, всех волнует вопрос предстоящей с 1 февраля вакцинации. Мы ждем поступления вакцины «Спутник-V». В конце января в Алматы поступят 1 450 доз вакцины (290 флаконов). В поликлиники, где будет проводиться вакцинация, закуплено холодильное оборудование для хранения и контейнеры с хладоэлементами для транспортировки со склада до кабинета вакцинации. Планируется получить 6 тысяч доз на февраль и 150 тысяч до июля», - рассказал Нариман Табынбаев.

На сегодня казахстанская вакцина проходит последнюю стадию клинических испытаний на добровольцах, и, в случае одобрения, также поступит для иммунизации населения.

«Хочу подчеркнуть важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Призываю всех жителей города Алматы сохранять осторожность и следовать мерам профилактики. Чтобы завтра мы могли вернуться к нормальной жизни без угрозы повторного заражения, важно сегодня использовать и закреплять достигнутые результаты», - отметил глава горздрава.

Напомним, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. По его словам, люди все чаще начали заражаться вирусом в результате походов в кинотеатры и театры.