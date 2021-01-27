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    16:49, 27 Январь 2021 | GMT +6

    1450 доз вакцины от коронавируса поступят в конце января в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В конце января в Алматы поступят 1 450 доз вакцины. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель городского управления общественного здоровья Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно же, всех волнует вопрос предстоящей с 1 февраля вакцинации. Мы ждем поступления вакцины «Спутник-V». В конце января в Алматы поступят 1 450 доз вакцины (290 флаконов). В поликлиники, где будет проводиться вакцинация, закуплено холодильное оборудование для хранения и контейнеры с хладоэлементами для транспортировки со склада до кабинета вакцинации. Планируется получить 6 тысяч доз на февраль и 150 тысяч до июля», - рассказал Нариман Табынбаев.

    На сегодня казахстанская вакцина проходит последнюю стадию клинических испытаний на добровольцах, и, в случае одобрения, также поступит для иммунизации населения.

    «Хочу подчеркнуть важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Призываю всех жителей города Алматы сохранять осторожность и следовать мерам профилактики. Чтобы завтра мы могли вернуться к нормальной жизни без угрозы повторного заражения, важно сегодня использовать и закреплять достигнутые результаты», - отметил глава горздрава.

    Напомним, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной. По его словам, люди все чаще начали заражаться вирусом в результате походов в кинотеатры и театры.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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