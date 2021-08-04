145 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 145 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QazVac получили 1490 человека. Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», QazVac вакцинировано 145 185 человек. II компонентом вакцин привиты 100 979 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, 6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.