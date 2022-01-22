145 случаев КВИ зарегистрировано среди акмолинских школьников с начала третьей четверти

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с начала учебного года зарегистрировано 1788 случаев COVID-19 среди школьников, а только за третью четверть 2021-2022 учебного года - уже 145. Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области с начала учебного года зарегистрировано 1788 случаев COVID-19 среди школьников. Только за третью четверть 2021-2022 учебного года, а фактически за четыре дня, зарегистрировано 145 случаев COVID-19 среди школьников, из них в офлайн-режиме – 29 (20%), онлайн – 116 (80%) случаев. 67 случаев зарегистрировано в каникулярное время.

Также, по словам спикера, с начала учебного года среди работников общеобразовательных школ зарегистрировано 568 случаев заболевания COVID-19, в том числе в штатном режиме 402 (67%), на дистанционном – 166 (33%) случаев.

«Кроме того, за январь зарегистрировано 52 случая лабораторно подтвержденного COVID-19 среди детей дошкольного возраста. С начала учебного 2021-2022 учебного года среди студентов средне-специальных учебных заведений зарегистрировано 249 случаев, из них в офлайн – 205(86%), онлайн – 44 (24%). Среди студентов вузов зарегистрировано 42 случая, из них 17 в офлайн-формате обучаются в университете им. Ш. Уалиханова, два случая – в университете им. А. Мырзахметова», - добавила А. Мусина.

Отмечается также рост заболеваемости среди работником медицинских организаций. Так за январь зарегистрировано 234 случая, из них медработников – 190.

При этом в регионе первым компонентом Pfizer привито 5 739 человек, в том числе 180 беременных, 1 511 кормящих и 4 048 подростков. Второй дозой привито 3 267 человек, среди которых 78 беременных, 803 кормящие и 2 386 подростков.

Неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы.

«При проведении анализа установлено, что всего после вакцинации вакциной Pfizer заболело семь человек по области, из них три человека (43%) – после получения первого компонента, т.е. на момент заболевания еще не сформировался необходимый иммунитет. Все заболевшие являлись контактными по семье. Всего заболело два подростка (0,049% от общего количества привитых подростков) и пять кормящих женщин (0,33%). Среди беременных женщин случаев заболевания не зарегистрировано», - резюмировала А. Мусина.