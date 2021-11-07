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145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане

7 Ноября 2021 09:25
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145 случаев ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5.11.2021 г. зафиксировано 145 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 205 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 80329, летальных случаев - 5068, выздоровевших - 69897.


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