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145 подъездных железнодорожных путей намерены передать собственники государству

21 Января 2023, 10:21
145 подъездных железнодорожных путей намерены передать собственники государству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.

Премьер-Министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.

В ходе заседания было также отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.

Глава Правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.

Кроме того, члены Комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.

Фото: primeminister.kz.

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