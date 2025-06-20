145 молодых офицеров пополнили ряды пожарных и спасателей Казахстана

На центральной площади «Абылай хана» города Кокшетау сегодня было многолюдно. Здесь прошел торжественный церемониал выпуска курсантов Академии гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан. Поздравить ребят с окончанием вуза прибыл и министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов. Как отметили в пресс-службе Академии, с момента основания вуз подготовил около 6000 специалистов, еще столько же прошли обучение по программам повышения квалификации.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

По словам генерала-майора Чингиса Аринова, подготовка квалифицированных кадров, забота о курсантском составе, улучшение материальной базы и постоянное совершенствование качества образования — одни из главных задач Министерства.

— Курсанты Академии — это будущее системы гражданской защиты. Именно вы станете офицерами, которые завтра будут возглавлять подразделения, принимать важные решения и нести ответственность за безопасность людей. Мы видим в вас целеустремленность, силу духа и искреннее стремление служить Родине. Государство и Министерство придают большое значение развитию Академии. При поддержке Главы государства в Кокшетау планируется строительство нового современного учебного комплекса, модернизация учебной базы, создание лучших условий для учебы и жизни курсантов и преподавателей. Это не просто инфраструктурные изменения, это вклад в формирование профессионального и сильного поколения спасателей, — подчеркнул министр.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев добавил, что Академия уже давно стала кузницей кадров для всей системы гражданской защиты Казахстана.

Сегодняшние спасатели когда-то приехали на учебу в Кокшетау из различных регионов страны и даже из Кыргызстана. Теперь, получив дипломы, они вернутся в свои родные края, но уже на службу по распределению Министерства.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Алексей Рудик приехал на обучение из Павлодарской области. Теперь парень собирается вернуться на родину и работать в инспекции. Выпускник вспоминает свое первое боевое крещение — недавно с однокурсниками они были задействованы на ликвидации паводков в селе Жибек жолы под Астаной. Выстраивали плотины, укрепляли водохозяйственные сооружения, чтобы не было дальнейших прорывов.

— Я взял пример со своего дяди. У меня была мечта с детства — спасать людей. Ну и поэтому я поступил сюда. Хочу стать хорошим специалистом своего дела, — поделился Алексей.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Еламан Ерген также с детства мечтал стать спасателем, поэтому поступил в Академию по направлению «Пожарная безопасность».

— Всегда, когда видел пожарных, восхищался ими — и вот решил, что в будущем стану таким же спасателем, таким же отважным героем для всех. Мне нравится помогать людям. Хочется расти и развиваться, изучать что-то новое, внести свой вклад в будущее, — поделился Еламан.

Теперь выпускник поедет на работу начальником караула в город Булаево СКО.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Родные, прибывшие встретить новоиспеченных спасателей, не могли сдержать слез радости. Каждый из них желал будущим героям успехов в их нелегкой работе — спасении людей.

— Я приехала из города Экибастуза, мой внук Диас Сейтказы заканчивает Академию. Я очень рада! Все эти четыре года я желала, чтобы он закончил свою учебу, получил хорошую профессию. Спасибо всем преподавателям. Поздравляю их с сегодняшним получением диплома. Пусть всегда у них будет открытая, чистая дорога. Мы рады, что Диас получил такую профессию. Мне кажется, она очень нужная, — поделилась бабушка выпускника Ермека Шабданова.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Мама выпускника Асхата Кенес из Тайыншы Махаббат Бегенова считает профессию сына самой благородной.

— Эмоций, конечно, не передать, мы очень рады, мы дождались этого дня. Четыре года, правда, быстро пролетели. Желаю всем также достичь всего и оправдать возложенные надежды, — поделилась женщина.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Традицией выпуска в Академии давно стало прощание с боевым знаменем вуза. В этом году эту честь доверили примерному курсанту, активно проявившему себя в течение всех лет учебы, лейтенанту Шерхану Ишанбекову.

Фото: Академия гражданской защиты им. Малика Габдуллина МЧС РК

Также состоялось вручение именной стипендии имени заслуженного работника пожарной охраны Казахской ССР, ветерана МЧС полковника Нурпеиса Акпарова. Стипендия учреждена его семьей и ежегодно вручается лучшему выпускнику Академии. В 2025 году им стал лейтенант Арсен Алимжомартов. Награду вручила дочь полковника Разия Акпарова.

Завершилось все прощальным офицерским вальсом, маршем курсантов и теплыми объятиями родных и близких.