145 домов в Костанае остались без горячей воды

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На сегодня, 11 июня, в Костанае без горячей воды остаются 145 домов. Но скоро эта цифра вновь изменится, пока в сторону увеличения. В микрорайне Западный отключат от горячего водоснабжение 23 дома. Здесь начнут капитальную реконструкцию основной теплотрассы, которая основательно не ремонтировалась 30 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

В Костанае без горячей воды сейчас находятся 145 домов. Об этом сообщили в теплокомпании. Большая часть — 136 домов, в южной части города. Здесь отключение связано с реконструкцией на участке ул. Генерала Арыстанбекова в границах пр. Абая - ул.Чкалова. Когда точно люди получат горячую воду, говорят в КТЭК, зависит от подрядчиков, работающих на этих участках.

«Для нас факт тот, что мы не можем подать воду именно по их 132, плюс в 5 микрорайоне еще 2 дома добавляются, связано с этой реконструкцией до 20 июня, по словам ТОО «Ариск», но опять же мы не гарантируем эти сроки», - говорит менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Салтанат Касенова.

Помимо этого, от горячей воды отключены еще 9 домов. Среди них дольше всех без коммунальной услуги остается двор по проспекту Аль-Фараби, 36А. Еще весной поступило обращение жителей в акимат с просьбой убрать трубы наружного исполнения КТЭК под землю.

Жители еще трех домов по улицам Гоголя и Касымханова остаются без горячей воды с 11 мая. Здесь средний ремонт перешел в разряд капитального неожиданно для самих работников КТЭК.

«По результатам трех вскрытий земляного полотна было принято решение заменить 100 метров теплосети на новую, так как состояние трубы не может гарантировать успешное прохождение отопительного периода данных домов. Придется потерпеть до 15 июня ориентировочно»,- сообщила Салтанат Касенова.

Без горячей воды находятся и два дома по улице Карбышева. Здесь идет капитальный ремонт теплотрассы. С 12 июня к ним добавятся еще 23 дома в Западном микрорайоне. Как отметили в КТЭК, им выделили деньги из областного бюджета на реконструкцию тепломагистрали ТМ13, протяженностью 1,2 километра, она не ремонтировалась уже 30 лет. Работы будут идти в течение всего лета, их завершение планируется к 1 сентября.