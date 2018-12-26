145 человек эвакуированы за сутки на автодорогах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки силами и средствами подразделений Комитета по ЧС МВД РК, местной полиции, местных исполнительных органов на автодорогах республики было эвакуировано и сопровождено 145 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, ​25 декабря в 00.30 возле поселка Кенесары Бурабайского район Акмолинскй области на автодороге «Астана - Петропавловск» после закрытия движения на автодороге из-за ухудшения погодных условий (сильный мороз) совершил остановку пассажирский рейсовый автобус «MAN». В салоне находились 53 пассажира, граждане Узбекистана, следовавшие по маршруту «Петропавловск - Сарыагаш». Пассажиры были размещены в пункте обогрева в Кенесары. В 09.00 после открытия движения на автодороге пассажиры отправлены по месту следования.

​25 декабря в 01.50 в 10 км от села Успенка Павлодарской области по той же причине совершил остановку пассажирский рейсовый автобус марки «Setra». В салоне находились 56 человек, в том числе 1 ребенок, все - граждане республики Таджикистан, следующие на родину из Новосибирска. Пассажиры размещены в пункте обогрева с. Успенка. В 08.00 после открытия движения на автодороге пассажиры отправлены по месту следования.

​25 декабря в 12.15 в 15 км от поселка Молодежный в Осакаровском районе Карагандинской области, на 1081 км автодороги «Кызылорда - Павлодар», силами ДЧС из неисправного автобуса марки «SETRA» с 36 пассажирами ( граждане республики Узбекистан, маршрут «Новосибирск - Шымкент») в придорожное кафе «Восточный» эвакуированы 16 человек (остальные пассажиры уехали на попутном автотранспорте).

​По информации КЧС МВД РК, с 1 ноября 2018 года в связи с ухудшением погодных условий в различных регионах страны 37 раз объявлялись штормовые предупреждения, 47 раз вводилось ограничение движения транспорта на автодорогах республиканского и областного значения.

С начала зимнего периода 10 раз были задействованы пункты обогрева. Эвакуированы 262 человека.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуации зимой, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями об ухудшении погодных условий, закрытии дорог, штормовыми предупреждениями.

Эту информацию можно увидеть в модуле «Экстренная информация» на сайте Комитета по ЧС МВД РК http://emer.gov.kz, которая размещается в круглосуточном режиме.