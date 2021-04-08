1449 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 388,

город Алматы - 404,

город Шымкент - 29,

Акмолинская область - 62,

Актюбинская область - 22,

Алматинская область - 146,

Атырауская область - 33,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 92,

Карагандинская область - 97,

Костанайская область - 14,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 49,

Северо-Казахстанская область - 28,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане – 229 538.