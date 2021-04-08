08:16, 08 Апрель 2021 | GMT +6
1449 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1449 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 388,
город Алматы - 404,
город Шымкент - 29,
Акмолинская область - 62,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 146,
Атырауская область - 33,
Восточно-Казахстанская область - 41,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 92,
Карагандинская область - 97,
Костанайская область - 14,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 49,
Северо-Казахстанская область - 28,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане – 229 538.