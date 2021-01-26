1445 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 265,

город Алматы - 175,

город Шымкент - 11,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 18,

Алматинская область - 104,

Атырауская область - 51,

Восточно-Казахстанская область - 18,

Жамбылская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 68,

Карагандинская область - 56,

Костанайская область - 187,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 163,

Северо-Казахстанская область - 183,

Туркестанская область - 21.

Итого выздоровевших в Казахстане - 161758.



