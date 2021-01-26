08:15, 26 Январь 2021 | GMT +6
1445 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 265,
город Алматы - 175,
город Шымкент - 11,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 18,
Алматинская область - 104,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 37,
Западно-Казахстанская область - 68,
Карагандинская область - 56,
Костанайская область - 187,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 163,
Северо-Казахстанская область - 183,
Туркестанская область - 21.
Итого выздоровевших в Казахстане - 161758.