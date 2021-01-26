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    08:15, 26 Январь 2021 | GMT +6

    1445 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1445 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 265,

    город Алматы - 175,

    город Шымкент - 11,

    Акмолинская область - 70,

    Актюбинская область - 18,

    Алматинская область - 104,

    Атырауская область - 51,

    Восточно-Казахстанская область - 18,

    Жамбылская область - 37,

    Западно-Казахстанская область - 68,

    Карагандинская область - 56,

    Костанайская область - 187,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 6,

    Павлодарская область - 163,

    Северо-Казахстанская область - 183,

    Туркестанская область - 21.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 161758.



    Теги:
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