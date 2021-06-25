1445 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 506,

город Алматы - 181,

город Шымкент - 50,

Акмолинская область - 33,

Актюбинская область - 29,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 61,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 70,

Карагандинская область - 147,

Костанайская область - 34,

Кызылординская область - 31,

Мангистауская область - 41,

Павлодарская область - 49,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 33.

Всего в стране выявлено 414712 заболевших.