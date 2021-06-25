08:02, 25 Июнь 2021 | GMT +6
1445 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 506,
город Алматы - 181,
город Шымкент - 50,
Акмолинская область - 33,
Актюбинская область - 29,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 61,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 70,
Карагандинская область - 147,
Костанайская область - 34,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 41,
Павлодарская область - 49,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 33.
Всего в стране выявлено 414712 заболевших.