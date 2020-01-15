144 уголовных преступника задержали павлодарские полицейские в 2019 году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция задержала с начала года трёх уголовных преступников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

За 15 дней 2020 года задержано три уголовных преступника.

«В январе сотрудниками полиции управления полиции Экибастуза при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из крестьянских хозяйств задержан 45-летний уголовный преступник, находившийся в розыске за совершение преступления по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров» УК РК», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По данным полиции, в 2019 году павлодарские оперативники разыскали 144 уголовных преступника. Кроме того, за пределами Республики Казахстан установлено и задержано 16 уголовных преступников, и теперь решается вопрос об их экстрадиции либо передачи уголовных дел в правоохранительные органы иностранных государств.

Кроме того, в прошлом году полиция установила местонахождение 69 без вести пропавших граждан.

«Оперативниками северного отдела полиции управления полиции Павлодара в селе Жолкудук города Аксу установлена разыскиваемая без вести пропавшая 50-летняя жительница города Павлодар. Женщина дезориентирована, в настоящее время находится по месту жительства», - привели ещё один пример стражи порядка.