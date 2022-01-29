+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

144 случая ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане

29 Января 2022 10:49
Поделиться:
144 случая ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27.01.2022 г. зафиксированы 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 171 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Как лечить омикрон в домашних условиях
Минздрав РК: 381 пациент с ковидом - в тяжелом состоянии 16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу Сколько человек провакцинированы Pfizer в Казахстане

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 86138, летальных случаев - 5262, выздоровевших - 79544.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Как лечить омикрон в домашних условиях
Минздрав РК: 381 пациент с ковидом - в тяжелом состоянии
16 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
Сколько человек провакцинированы Pfizer в Казахстане
Популярное
1 О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
2 Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
3 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
4 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
5 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
6 Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Читайте также
Свыше 8,7 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от COVID-19
12533 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив