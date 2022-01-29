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144 случая ковидной пневмонии зарегистрировали в Казахстане
29 Января 2022 10:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27.01.2022 г. зафиксированы 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 171 человек выздоровел. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 86138, летальных случаев - 5262, выздоровевших - 79544.
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