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    11:14, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    144 школьника перевели на  онлайн-обучение  в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ –В Алматинской области 144 ученика переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, за последние сутки в регионе зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции.

    «На 22 ноября в Алматинской области зарегистрировано 57 008 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 42 560. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 2667,2. Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель стоит на одном уровне 0,1%. Из выявленных случаев КВИ дети до 14 лет 1, 2 случая среди школьников и 1 случай среди учителей», - отметили в ДСЭК.

    За период с 1 сентября по 22 ноября 2021 года по региону зарегистрировано 1796 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1547 - вовремя офлайн-обучения, 34 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн.

    На данный момент в Алматинской области из 4-х классов переведены на дистанционный формат обучения 144 ученика.

    На 22 ноября первым компонентом вакцины привито 846 011 (71%) человек, оба компонента получили 771 690 (64%) жителей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Алматинская область
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