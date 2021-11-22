144 школьника перевели на  онлайн-обучение  в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ –В Алматинской области 144 ученика переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, за последние сутки в регионе зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции.

«На 22 ноября в Алматинской области зарегистрировано 57 008 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них с симптомами 42 560. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 2667,2. Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель стоит на одном уровне 0,1%. Из выявленных случаев КВИ дети до 14 лет 1, 2 случая среди школьников и 1 случай среди учителей», - отметили в ДСЭК.

За период с 1 сентября по 22 ноября 2021 года по региону зарегистрировано 1796 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1547 - вовремя офлайн-обучения, 34 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн.

На данный момент в Алматинской области из 4-х классов переведены на дистанционный формат обучения 144 ученика.

На 22 ноября первым компонентом вакцины привито 846 011 (71%) человек, оба компонента получили 771 690 (64%) жителей.