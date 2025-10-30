144 млн тенге задолжало предприятие своим работникам в Акмолинской области

Сотрудники предприятия ТОО «ПО Кокше-Цемент», работающего в районе Биржан Сал Акмолинской области, вот уже несколько месяцев не получают нормально свою заработную плату. На прошедшей пресс-конференции акима Акмолинской области вновь прозвучал вопрос о том, как будет решаться ситуация с заводом.

По информации акима района Биржан сал Бауржана Касенова, на сегодняшний день перед сотрудниками предприятия имеется задолженность порядка 144 млн тенге. При этом из 683 работников 201 человек уже уволился по собственному желанию. Однако руководство района не связывает происходящее с производственной и экономической деятельностью. Продукции по итогам 9 месяцев завод произвел больше, чем в прошлом году.

— Здесь, скорее всего, связано с учредителями. Они на сегодняшний день рассматривают вопрос реконструкции завода, ищут инвесторов. И в отношении них прокуратурой проводится прокурорская проверка именно по невыплате заработной платы. Ситуацию мы отслеживаем, — отметил руководитель района.

Как было озвучено, руководство предприятия обещает погасить задолженность перед своими сотрудниками до 15 ноября. Однако аким Акмолинской области Марат Ахметжанов дал поручение: в случае необходимости начать уголовное преследование по невыплате заработной платы.

— Статья в Уголовном Кодексе есть, будем применять все меры, которые предусмотрены законодательством, — добавил спикер.

