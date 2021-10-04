08:35, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
144 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 135 человек (–51 146 + и 7 989 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из них в стационарах находятся 10 367 пациентов, амбулаторно лечатся 48 768 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 765 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 224 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 144 пациента.