144 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 135 человек (–51 146 + и 7 989 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 10 367 пациентов, амбулаторно лечатся 48 768 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 765 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 224 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 144 пациента.