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    08:35, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    144 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 октября лечение от КВИ продолжают получать 59 135 человек (–51 146 + и 7 989 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 10 367 пациентов, амбулаторно лечатся 48 768 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 765 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 224 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 144 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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