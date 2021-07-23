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1439 нарушений тишины зарегистрировали в Петропавловске с начала года

23 Июля 2021 14:14
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1439 нарушений тишины зарегистрировали в Петропавловске с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 1439 нарушений тишины зарегистрировано в Петропавловске с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Не секрет, что съемное жилье нередко становится источником шума по ночам. Участковому инспектору полиции в городе Петропавловске удалось решить проблему с одной из наиболее «шумных» квартир. Жители дома по улице Букетова регулярно жаловались на нарушения тишины постояльцами съемной квартиры. Звонки поступали не на канал «102», а напрямую сотруднику участкового пункта полиции №4 Бахыту Дюсембинову.

Только с начала этого года петропавловскому «анискину» пришлось 15 раз выселять с данного адреса постояльцев, мешавших отдыху соседей в ночное время. Проблему удалось решить после беседы с администратором квартирного бюро. Прислушавшись к рекомендации участкового инспектора, тот принял решение сдавать эту жилплощадь только в дневное время, с 08:00 ч. до 23:00 ч. Уже больше месяца, как вызовы прекратились. С тех пор жильцы дома обращались к участковому только для того, чтобы поблагодарить за ночной покой.

«Майор полиции Бахыт Дюсембинов служит в УПП №4 меньше двух лет, однако успел хорошо зарекомендовать себя у жителей обслуживаемого участка. Об этом можно судить по тому, что люди нередко обращаются непосредственно к нему. Всего с начала года на территории Петропавловска полицейские 1439 раз реагировали на вызовы по фактам нарушения тишины. Напоминаем: административное законодательство запрещает шуметь с 22:00 до 09:00 в будние и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. Просим всех соблюдать законодательство и уважать право людей на полноценный ночной отдых», — сказал первый заместитель начальника УП города Петропавловска Алибек Габдуллин. goda/


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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