1433 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 171,

город Алматы - 200,

город Шымкент - 22,

Акмолинская область - 57,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 17,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 113,

Карагандинская область - 154,

Костанайская область - 231,

Кызылординская область - 8,

Павлодарская область - 211,

Северо-Казахстанская область - 164,

Туркестанская область - 17.

Итого выздоровевших в Казахстане - 937383.



