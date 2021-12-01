+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1433 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане

1 Декабря 2021 08:15
Поделиться:
1433 человека выздоровели от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне остается один регион
Более 76 тысяч подростков вакцинировались Pfizer в Казахстане Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19 Минздрав РК: 366 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 171,

город Алматы - 200,

город Шымкент - 22,

Акмолинская область - 57,

Актюбинская область - 10,

Алматинская область - 17,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 42,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 113,

Карагандинская область - 154,

Костанайская область - 231,

Кызылординская область - 8,

Павлодарская область - 211,

Северо-Казахстанская область - 164,

Туркестанская область - 17.

Итого выздоровевших в Казахстане - 937383.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне остается один регион
Более 76 тысяч подростков вакцинировались Pfizer в Казахстане
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Минздрав РК: 366 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Популярное
1 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
2 103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
3 Жительница Атырау продавала трамадол
4 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
5 Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
6 Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
Читайте также
751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
Свыше 200 женщин привились Pfizer в Атырауской области
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
Жительница Атырау продавала трамадол
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Мужчина, перевозивший похищенный скот в багажнике, задержан в ВКО
Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив