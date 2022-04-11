1430 единиц оружия изъяли в результате январских событий - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается активная работа по поиску и изъятию похищенного оружия во время январских событий в стране. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в ведомстве, на сегодня органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге.

«Продолжается активная работа по поиску и изъятию похищенного оружия, поскольку оно несет потенциальную угрозу жизни и здоровью населения и может быть применено при совершении тяжких и особо тяжких преступлений», - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что принятыми мерами обнаружено и изъято 1 430 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов.

«В числе изъятых 323 пистолета, 148 автоматов, 195 травматических пистолетов, 9 гранатометов, 69 единиц спецружей, 8 винтовок, 6 пулеметов и другие», - заявил С. Адилов.

По информации МВД, 1090 уголовных дел расследуют по фактам массовых беспорядков в Казахстане.



