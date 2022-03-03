Новости
143 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
3 Марта 2022 08:48
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 18 093 человека. 143 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеОколо 79 тысяч кормящих женщин полностью привились вакциной «Pfizer» в РК Пневмония с признаками КВИ: 58 заболевших, один летальный исход за сутки Пять человек скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в Казахстане
На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973 КВИ+ и 1 120 КВИ-), из них:
в стационарах находится 1 945 пациентов,
на амбулаторном уровне – 16 148 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 143 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 52 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 43 пациентов.
Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших коронавирусом.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Все регионы Казахстана - в «зеленой» зоне
- Пневмония с признаками КВИ: 58 заболевших, один летальный исход за сутки
- Пять человек скончались от коронавируса и ковидной пневмонии за сутки в Казахстане
- Около 79 тысяч кормящих женщин полностью привились вакциной «Pfizer» в РК
- Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
- В Казахстане 2 091 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047