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143 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

3 Марта 2022 08:48
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143 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 18 093 человека. 143 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973 КВИ+ и 1 120 КВИ-), из них:

в стационарах находится 1 945 пациентов,

на амбулаторном уровне – 16 148 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 143 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 52 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 43 пациентов.

Напомним, за сутки в Казахстане выявлены 253 заболевших коронавирусом.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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