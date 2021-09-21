143 пациента с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 68 803 человека (60 242 КВИ+ и 8 561 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 12 381 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 56 422 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 987 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 261 пациент, на аппарате ИВЛ – 143 пациента.







